Mediante acuerdo reparatorio y restituye inmueble a su propietario en Nocupétaro, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Mediante un acuerdo reparatorio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró la restitución de un inmueble a su legítimo propietario, ubicado en el municipio de Nocupétaro.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que conforman el expediente, José Antonio V., es dueño de una parcela que se ubica en dicho municipio, la cual dejó a cargo de su primo cuando él salía del país. Sin embargo, en el pasado mes de abril se percató de que los candados habían sido cambiados por Arturo V., quien dijo ser el propietario del lugar.

Por lo anterior, fue presentada una denuncia que se derivó al CMASC, donde el agente del Ministerio Público, con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), invitó a las partes a suscribir un acuerdo reparatorio. El procedimiento fue aceptado.

A efecto de llevar a cabo la diligencia, al lugar se trasladó personal de este Centro de Mecanismos Alternativos, en compañía de las partes, donde fue firmado el acuerdo, concluyendo con la restitución del inmueble a su legítimo propietario.

De acuerdo con el artículo 186 del CNPP, los acuerdos reparatorios son mecanismos legales mediante los cuales la víctima u ofendido y el imputado pueden resolver un conflicto penal, y que, una vez cumplidos y aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control, conllevan la extinción de la acción penal.