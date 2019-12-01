Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 00:30:57

Morelia, Mich., a 28 de agosto de 2025.- Un mecánico de 50 años fue víctima de un ataque directo a balazos la noche de este miércoles en la colonia Manantiales, en el norte de la capital michoacana.

La agresión ocurrió sobre la calle Circuito Mintzita, donde la víctima, identificada como Saúl Antonio L., se encontraba trabajando dentro de una combi del transporte público, perteneciente a la Ruta Gris 1, con número económico 139.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar y, sin dirigir palabra alguna, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el hombre, para después escapar con rumbo desconocido.

Vecinos que escucharon las detonaciones dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos más tarde, arribaron elementos de la policía municipal junto con paramédicos, quienes localizaron al mecánico con heridas de proyectil en el pómulo derecho y la espalda. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

La zona quedó bajo resguardo policial, mientras personal de la Unidad de Atención Inmediata llevó a cabo el levantamiento de indicios y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil de la agresión ni la identidad de los responsables.