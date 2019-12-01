Colectivo encuentra 6 cuerpos cerca de libramiento de Mazatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:44:14

Mazatlán, Sinaloa, a 9 de noviembre 2026.- El colectivo Por las Voces Sin Justicia localizó seis cuerpos en un predio cercano a la comunidad El Habalito del Tubo, en las inmediaciones del Libramiento Mazatlán-Villa Unión, en Sinaloa.

Según el comunicado, las personas buscadoras acudieron al sitio acompañadas por integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y policías municipales tras recibir un reporte anónimo.

Al llegar al lugar divisaron los cadáveres con signos de descomposición sobre la superficie.

Además localizaron un chaleco táctico, municiones, cargadores y otros equipos.

Por último, el colectivo detalló que se trata de seis cuerpos masculinos y llamó a las familias con personas desaparecidas a acudir al Servicio Médico Forense para solicitar información.

“No buscamos culpables, solo a nuestros desaparecidos”, expresó la agrupación.