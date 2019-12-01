Mata a puñaladas a su ex pareja sentimental en avenida Universidad

Mata a puñaladas a su ex pareja sentimental en avenida Universidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 10:16:54
Querétaro, Querétaro a 31 de enero de 2026.- Una mujer, fue atacada con arma blanca, y asesinada, cuando salía de su trabajo, en avenida Universidad, en la colonia Centro.  

 

La agresión ocurrió entre Universidad y la calle Francisco Peñuñuri, cuando la ahora occisa, salía de una farmacia, en donde laboraba.

 

El presunto responsable, quien ya está detenido, la esperó hasta que saliera, y posteriormente la agredió con el arma punzo cortante, hasta quitarle la vida.

 

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, ya nada pudieron hacer por la persona, únicamente confirmar que ya no tenía signos vitales.

 

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

