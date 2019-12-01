Hallan tres cuerpos desmembrados y encobijados en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 11:39:58
Buenavista, Michoacán a 31 de enero de 2026 - Los cuerpos desmembrados y encobijados de dos hombres y una mujer fueron hallados en un paraje de la carretera Buenavista-Apatzingán.

 

Al reelecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la localidad de Zirapitiro, estaba tirados los cuerpos sin vida de tres personas.

 

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres y una mujer lo cuales estaba desmembrados y envueltos en cobijas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

