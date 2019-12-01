Más del 75% de armas aseguradas al crimen llegan desde EEUU; advierten por armamento de alto poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 13:50:13

Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- Entre el 77 y 78 por ciento de las más de 18 mil armas decomisadas a los grupos criminales en México provienen de Estados Unidos, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general secretario Ricardo Trevilla Trejo.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina, el mando militar aceptó que existe un grave problema por el ingreso de armas y municiones desde la Unión Americana.

Además, alertó por la presencia de armamento de alto poder, al informar que han asegurado 215 fusiles calibre 50 tipo Barrett, así como 13 lanzacohetes, lanzagranadas, y 273 ametralladoras de distintos calibres.

En lo que se refiere a municiones, el general secretario Trevilla indicó que, desde 2012 a la fecha, la dependencia que lidera ha decomisado 137 mil cartuchos calibre .50, de los cuales 47 por ciento provienen de una empresa privada que los comercializa en armerías del sur de Estados Unidos.

Por otra parte, confirmó que la mayoría de los aseguramientos se han realizado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, y en menor cantidad en Michoacán y Guerrero.