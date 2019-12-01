Más de 60 muertos dejaron los ataques del domingo tras la caída del "Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:25:51
Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero del 2026.- Autoridades federales dieron a conocer este lunes el balance oficial de personas fallecidas durante y después del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el enfrentamiento directo ocurrido en Tepalpa perdieron la vida ocho presuntos integrantes del círculo de seguridad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, detalló que el propio Oseguera Cervantes y dos de sus escoltas, quienes habían resultado gravemente heridos durante la operación, fallecieron mientras eran trasladados a una base militar para recibir atención.

Además del enfrentamiento principal, durante el domingo se registraron otros seis ataques en el estado de Jalisco, atribuidos al mismo grupo criminal. En estos hechos murieron:

  • 25 elementos de la Guardia Nacional

  • Un custodio

  • Un funcionario de la Fiscalía General de Jalisco

  • Una mujer civil

  • 30 presuntos delincuentes

En el estado de Michoacán también se reportaron 13 agresiones relacionadas con la ola de violencia. Como saldo, 15 elementos de distintas corporaciones resultaron heridos y cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo murieron.

