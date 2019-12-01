Detenido por violencia familiar tras cateos de Sinergia en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de Dolores Cuadrilla de Enmedio, en el municipio de San Juan del Río, derivado de una investigación por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos fueron denunciados por la víctima, quien refirió haber sido agredida física y verbalmente entre los primeros días de marzo de 2026 por su pareja, quien además la amenazó con un arma de fuego y realizó detonaciones al aire.

Como resultado de los actos de investigación, se obtuvo autorización judicial para intervenir el domicilio, donde se logró el aseguramiento de un arma de fuego, así como diversos cartuchos útiles.

Al término de la diligencia, y en el mismo lugar, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Alberto “N”, por su probable autoría en los hechos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El operativo fue realizado por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Municipal de San Juan del Río, en el marco de Sinergia por Querétaro.