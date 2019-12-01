Detenido por violencia familiar tras cateos de Sinergia en San Juan del Río

Detenido por violencia familiar tras cateos de Sinergia en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:16:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de Dolores Cuadrilla de Enmedio, en el municipio de San Juan del Río, derivado de una investigación por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos fueron denunciados por la víctima, quien refirió haber sido agredida física y verbalmente entre los primeros días de marzo de 2026 por su pareja, quien además la amenazó con un arma de fuego y realizó detonaciones al aire.

Como resultado de los actos de investigación, se obtuvo autorización judicial para intervenir el domicilio, donde se logró el aseguramiento de un arma de fuego, así como diversos cartuchos útiles.
Al término de la diligencia, y en el mismo lugar, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Alberto “N”, por su probable autoría en los hechos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El operativo fue realizado por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Municipal de San Juan del Río, en el marco de Sinergia por Querétaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver calcinado de una mujer en tenencia de Morelia, Michoacán 
Aseguran 129 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay dos detenidos
Destroza su auto al volcar en la autopista México-Querétaro 
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Más información de la categoria
Trump afirma que guerra contra Irán no durará “mucho más”
Localizan con vida a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido conocida como “Rosa Dely”
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Identifican restos de hijo de la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora
Comentarios