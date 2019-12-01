Inauguración del Mundial 2026 en México será histórica: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:50:08

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 será un evento “maravilloso” para el país y afirmó que la ceremonia inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México será histórica y excepcional.

Lo anterior luego de reunirse en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien revisó los preparativos rumbo al torneo internacional.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria destacó que se evalúan los detalles para que la organización del evento se desarrolle con éxito.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros como invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso; esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, expresó.

Sheinbaum Pardo también hizo un llamado a la población para apoyar a la Selección Mexicana, que disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

Durante el encuentro, Gianni Infantino entregó a la presidenta las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la justa mundialista.

El presidente del organismo rector del futbol internacional señaló que el Mundial será una gran fiesta y un éxito para México, país que será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.