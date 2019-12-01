Marina neutraliza siete artefactos explosivos improvisados en Sinaloa; estaban listos para usarse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:21:16

Culiacán, Sinaloa, 13 de enero del 2026.- Personal de la Secretaría de Marina neutralizó siete artefactos explosivos improvisados localizados en la comunidad de Palo Blanco, en el municipio de Culiacán.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes detectaron los artefactos y, tras confirmar que tres eran tipo mortero y cuatro anti-vehículos, solicitaron el apoyo especializado de la Marina.

Al sitio acudieron elementos navales del grupo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes llevaron a cabo el aseguramiento y la neutralización de los explosivos, evitando que fueran utilizados por grupos delictivos.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas mientras continúan los operativos de vigilancia en la zona.