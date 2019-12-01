Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes

Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 16:43:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Blas, Nay., a 15 de agosto de 2025.- En un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), autoridades federales desmantelaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas, asegurando aproximadamente 12.8 toneladas de metanfetamina en el municipio de San Blas, Nayarit.

La acción, que contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se llevó a cabo tras recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero.

En el sitio, los elementos localizaron y neutralizaron la instalación ilícita, donde se aseguraron 12,850 kilos de metanfetamina, 54,500 litros de sustancias químicas, 13,830 kilos de precursores químicos sólidos, así como equipo especializado que incluía 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y diverso material utilizado para la elaboración de drogas.

El material incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente y continuará con las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Según estimaciones oficiales, el golpe económico para la delincuencia organizada asciende a 3,481,502,208 pesos, además de evitar la producción y distribución de 320 millones de dosis que, de haber llegado a las calles, habrían representado un riesgo grave para la salud, especialmente de la juventud.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Zitácuaro, Michoacán 
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Se incendia fábrica de colchones en CDMX
Más información de la categoria
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Aseguran más de 300 kilos de estupefacientes escondidos en tráiler en Baja California; hay dos detenidos
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Comentarios