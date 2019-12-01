Marina anuncia arranque de "Operación Salvavidas Invierno 2025"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:44:01

Ciudad de México, 19 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Marina (Semar) anunció el arranque de la “Operación Salvavidas Invierno 2025”, como parte del Plan Marina, con el propósito de proteger a turistas nacionales y extranjeros durante el periodo vacacional que va del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

El operativo se desplegará en las playas y principales centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México, en coordinación con Protección Civil y autoridades federales, estatales y municipales.

En estas labores participarán 3 mil 35 elementos navales, además de 298 unidades, entre ellas buques, embarcaciones menores, aeronaves, vehículos terrestres y ambulancias, para tareas de vigilancia, rescate y atención médica.

La Semar informó que se contará con el apoyo de 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, ubicadas en los litorales del Pacífico y del Golfo de México, con personal especializado listo para atender emergencias y salvaguardar la vida humana en el mar.

Asimismo, destacó que el personal naval recibe capacitación constante en búsqueda, rescate, buceo y atención médica especializada, con el fin de responder de manera oportuna ante cualquier incidente.

La dependencia recordó la importancia de respetar las indicaciones de la Capitanía de Puerto, especialmente el sistema de banderas: verde (condiciones favorables), amarillo (precaución) y rojo (prohibido ingresar al mar).

Finalmente, la Semar exhortó a los vacacionistas a seguir medidas básicas de prevención, como atender las indicaciones de los salvavidas, vigilar a los menores, evitar ingresar al mar tras consumir alcohol o alimentos, usar chaleco salvavidas en embarcaciones, mantenerse hidratados y no tirar basura, para disfrutar de unas vacaciones seguras.