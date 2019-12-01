Maestro que presuntamente abuso sexualmente de un alumno, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:48:21

Angangueo, Michoacán, a 26 d emarzo 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gerardo Javier “N”, por su posible responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de un alumno de 6 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, los hechos fueron el 7 de marzo de 2025, cuando se encontraban en clase, el imputado lo hizo ir a su escritorio en donde atacó al niño sexualmente.



En audiencia realizada mediante citación, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria.