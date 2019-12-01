Enfrentamiento armado deja un criminal muerto y oficiales heridos en Orizaba, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 11:48:53

Orizaba, Veracruz, a 14 de octubre 2026.- Un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y presuntos criminales dejó un delincuente abatido, dos agentes ministeriales heridos, cuatro detenidos y el aseguramiento de armas de fuego.

De acuerdo con la información oficial, la balacera se desarrolló durante la noche del 13 de octubre, cuando personal de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaba un cateo en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Según las autoridades, mientras los uniformados cumplimentaban la diligencia fueron recibidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Por lo anterior, los efectivos de seguridad respondieron a la agresión y comenzó el enfrentamiento.

De manera preliminar se informó que la refriega dejó un saldo de un presunto delincuente abatido, dos elementos de la Policía Ministerial heridos y cuatro detenidos.

Además, se desplegó un operativo para resguardar la zona.