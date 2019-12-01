Frustran secuestros virtuales de un adolescente y un adulto mayor en Uruapan y Huetamo

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Resultado a la atención inmediata y los trabajos de la Unidad Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se logró frustrar dos secuestros virtuales en los municipios de Uruapan y Huetamo, en agravio de un adolescente y un adulto mayor, quienes fueron localizados sanos y salvos.

La primera intervención se realizó en Uruapan, donde los agentes de la Guardia Civil desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al adolescente, quien se encontraba incomunicado. Mediante labores de inteligencia y seguimiento, el personal especializado logró encontrarlo debajo de un puente vehicular, en las inmediaciones de la localidad de San José de la Mina. Tras verificar su estado de salud, se pudo reunir con sus familiares.

En un segundo hecho, registrado en el municipio de Huetamo, los elementos de la Unidad Antiextorsión implementaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar a la persona adulta mayor, quien también se encontraba en una situación de riesgo.

Con estas intervenciones, se evitó que los familiares de las víctimas realizaran depósitos por un monto total de 150 mil pesos, exigidos mediante engaños y amenazas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

La SSP reitera el llamado a la población a mantener la calma ante llamadas sospechosas, no realizar depósitos ni proporcionar información personal y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión a la línea 089 denuncia anónima. La prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para proteger a las familias michoacanas.