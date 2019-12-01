Localizan y destruyen laboratorio clandestino en Madero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:09:32

Madero, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Como resultado de las acciones del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron, aseguraron y destruyeron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas, ubicado en el municipio de Madero.

Sobre el particular se informó que en una zona serrana de la demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) realizaban movilizaciones preventivas cuando se encontraron con el predio mencionado.

En el sitio se aseguraron 17 tambos con precursores químicos como alcohol desnaturalizado, hipoclorito y macropol; además de ocho tanques de gas LP, seis reactores y diversos costales de sosa cáustica. Tras el inventario y aseguramiento de los materiales, se procedió a incinerar el lugar.

Tras la localización de este lugar, los efectivos de la SSP y las fuerzas federales intensificaron los patrullajes en la zona, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y garantizar el orden público.