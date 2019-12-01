Escándalo en operativo de seguridad: acusan a alto mando regional de consumir estupefacientes durante misión federal en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 21:20:39

Pátzcuaro, Mich., a 29 de enero de 2026.— Un grave señalamiento sacude a la Guardia Civil de Michoacán, luego de que un mando regional fuera acusado de presuntamente consumir estupefacientes durante un operativo de seguridad, mientras brindaba acompañamiento a personal federal que realizaba investigaciones por delitos de alto impacto en la región centro-sur del estado.

De acuerdo con la queja de elementos federales, el oficial Oscar Omar M., quien se desempeña como Segundo Comisario Regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro, habría incurrido en un comportamiento considerado como antiético, antiprofesional y de alto riesgo, al supuestamente ingerir sustancias ilícitas de manera reiterada y a la vista de su personal y de agentes federales.

La queja señala que el incidente ocurrió durante un operativo conjunto donde se realizaban trabajos de investigación sensibles en tres municipios, para los cuales se solicitó seguridad perimetral a la corporación estatal.

Según el informe, la conducta atribuida al mando policial comprometió la seguridad del operativo, puso en riesgo la integridad de los participantes y quebrantó la confianza institucional entre corporaciones, motivo por el cual los agentes federales solicitaron a su superioridad no volver a ser asignados a trabajos coordinados con dicho comandante.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del estado no ha emitido un posicionamiento oficial, ni se ha confirmado si el mando señalado fue separado del cargo o sujeto a una investigación interna.

El caso genera serios cuestionamientos sobre los controles internos, la disciplina y la confiabilidad de los mandos operativos, especialmente en zonas consideradas de alta complejidad en materia de seguridad, donde la coordinación entre fuerzas estatales y federales resulta clave.

Mientras tanto, el señalamiento permanece como un asunto delicado que podría escalar, en caso de confirmarse los hechos descritos en el informe.