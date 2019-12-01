Localizan sin vida a universitario reportado desaparecido en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 21:03:14

Uruapan, Mich., a 8 de septiembre de 2025.— La búsqueda de Rodrigo Villano Alcalá concluyó de manera trágica luego de que autoridades y familiares confirmaran su localización sin vida, tras haber sido reportado como desaparecido en este municipio.

El hombre había sido visto por última vez vistiendo un pantalón de mezclilla negro, una playera tipo polo blanca, gorra negra y tenis negros con una franja blanca.

Dichos datos fueron difundidos por allegados con la esperanza de dar con su paradero.

Aunque los familiares corroboraron el hallazgo, hasta ahora no se han dado a conocer las circunstancias en que fue localizado ni el sitio exacto. Tampoco se ha informado si existen indicios de violencia o posibles responsables relacionados con su muerte.

Familiares, vecinos y la comunidad universitaria han expresado consternación por el hecho, mientras que se espera que en las próximas horas la Fiscalía del Estado brinde más detalles sobre las investigaciones en curso.