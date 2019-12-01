Localizan sin vida a un empresario que fue privado de su libertad en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa, a 29 de marzo de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las estrategias de seguridad, tras confirmarse el fallecimiento del empresario Rafael Tirado Lizárraga, fundador de las fruterías “Alicia”.

De acuerdo con reportes, la noche del sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con impactos de arma de fuego a la altura de El Venadillo, sobre la carretera internacional al norte de la ciudad. La víctima portaba un pasamontaña y posteriormente fue identificada como Rafael Tirado, de 65 años, quien había sido privado de la libertad durante la madrugada del viernes 27 de marzo en la central de abastos conocida como “La Yarda”.

Ante estos hechos, Canacintra Mazatlán manifestó su consternación y expresó solidaridad con la familia del empresario. A través de un comunicado, el organismo señaló que se trata de un acontecimiento que “lastima profundamente a la comunidad” y que obliga al sector productivo a pronunciarse de manera responsable.

Asimismo, el organismo señaló que la seguridad es un elemento esencial para el desarrollo económico y social, ya que su ausencia no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de las comunidades. En este sentido, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de estrategias que fortalezcan el estado de derecho y eviten la repetición de este tipo de hechos.

Por su parte, la empresa fruterías “Alicia” difundió una esquela en la que expresó su duelo por la muerte de su fundador, informando a sus clientes que atraviesan un momento de luto tras la pérdida de quien encabezó el proyecto empresarial.