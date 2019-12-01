Balean a un individuo en la tenencia de Caltzontzin de Uruapan, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 18:30:09

Uruapan, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que fue atacado a balazos en la tenencia de Caltzontzín, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Isabel la Católica, de la referida tenencia y municipio, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.