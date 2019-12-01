Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 12:10:11

Mineral de la Reforma, Hidalgo, 8 de enero del 2026.- Sin vida fue localizado Juan de Dios N, joven de 22 años de edad reportado como desaparecido desde el mes de diciembre del 2025 en el estado de Hidalgo.

Juan de Dios había sido visto por última ocasión en el municipio de Mineral de la Reforma el 27 de diciembre, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes por parte de familiares y autoridades.

Fue el pasado domingo 4 de enero cuando se localizó el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un predio rústico ubicado en la calle Ferrocarril perteneciente al municipio de Zempoala, Hidalgo.

Luego de los procedimientos correspondientes se confirmó que el cadáver encontrado pertenecía a Juan de Dios N., así como se indicó que el cuerpo sin vida presentaba huellas de violencia, por lo que se investiga un homicidio doloso.