Localizan sin vida a excandidata de Morena a la Presidencia Municipal de Zitlala, Guerrero; la encontraron en un vehículo volcado pero se desconoce causa de muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:50:26
Zitlala, Guerrero, 27 de agosto del 2025.- La excandidata de Morena a la Presidencia Municipal de Zitlala, Guerrero, Lidia Tehuitzin Guillermo, fue hallada sin vida tras reportarse su desaparición.

Medios locales apuntaron que autoridades recibieron el reporte de un vehículo volcado sobre la carretera que lleva a Mártir de Cuilapan, donde servicios de emergencia confirmaron la muerte de sus dos ocupantes, un hombre y una mujer.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Lidia Tehuitzin y su esposo Gabriel Vicente, ambos fundadores de Morena en Guerrero.

La muerte de la política fue confirmada por Jacinto González, dirigente estatal de Morena.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la candidata a presidenta municipal, así como la causa de la volcadura del automóvil; en la previa se había emitido una alerta por la desaparición de Tehuitzin Guillermo.

