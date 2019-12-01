Localizan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco; estaba desaparecido desde diciembre

Localizan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco; estaba desaparecido desde diciembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 07:55:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Atenguillo, Jalisco, 4 de enero del 2025.- El empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, Jalisco, luego de haber sido reportado como secuestrado a finales del mes de diciembre.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo del empresario presentaba huellas de violencia, así como un impacto de bala, lo que apunta a que fue víctima de un homicidio.

El hallazgo se realizó tras labores de búsqueda e investigación emprendidas por las autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, el caso es investigado por la Vicefiscalía Regional, que mantiene abiertas varias líneas de indagatoria para esclarecer las circunstancias del secuestro y posterior asesinato, así como para dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha proporcionado mayores detalles sobre el móvil del homicidio, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco; estaba desaparecido desde diciembre
Incendio de gran magnitud consume negocio de tarimas en Morelia
Incendio desata crisis nerviosas y movilización de socorristas en conjunto América
Ataque en Aquila, Michoacán: Drones bombardean comunidad y dejan camino minado con explosivos caseros 
Más información de la categoria
Tribunal de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia tras arresto de Nicolás Maduro
Localizan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco; estaba desaparecido desde diciembre
Así fue la secuencia de la detención de Nicolás Maduro en su territorio por parte de Estados Unidos
Ataque en Aquila, Michoacán: Drones bombardean comunidad y dejan camino minado con explosivos caseros 
Comentarios