Localizan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco; estaba desaparecido desde diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 07:55:48

Atenguillo, Jalisco, 4 de enero del 2025.- El empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, Jalisco, luego de haber sido reportado como secuestrado a finales del mes de diciembre.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo del empresario presentaba huellas de violencia, así como un impacto de bala, lo que apunta a que fue víctima de un homicidio.

El hallazgo se realizó tras labores de búsqueda e investigación emprendidas por las autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, el caso es investigado por la Vicefiscalía Regional, que mantiene abiertas varias líneas de indagatoria para esclarecer las circunstancias del secuestro y posterior asesinato, así como para dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha proporcionado mayores detalles sobre el móvil del homicidio, mientras continúan las diligencias correspondientes.