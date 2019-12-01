Detienen a sujeto con tres maletas cargadas de estupefacientes en la terminal de autobuses de Zapopan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:53:27

Zapopan, Jalisco, 17 de abril del 2026.- Durante las primeras horas de este viernes, autoridades realizaron la detención de un hombre que transportaba presuntas sustancias ilícitas en una estación de autobuses del municipio de Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El arresto se llevó a cabo en una terminal ubicada en la colonia Rinconada del Sol, donde elementos de seguridad implementaban un operativo de vigilancia.

Al efectuar una revisión, localizaron tres maletas que contenían una cantidad considerable de droga, de acuerdo con reportes preliminares.

El individuo fue asegurado en el lugar y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar el tipo y peso exacto de las sustancias, así como de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades también buscan establecer el origen y destino del cargamento, como parte de las indagatorias en curso.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados durante la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.