Choque de tráileres en la autopista de Occidente deja dos heridos

Choque de tráileres en la autopista de Occidente deja dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:48:12
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Panindícuaro, Michoacán, 10 de abril del 2026.- Un saldo de dos personas heridas y cuantiosos daños materiales, fue el saldo que dejó el choque entre tres tráileres, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue en la caseta de peaje de Panindícuaro, que tres camiones de carga colisionaron.

Como resultado del percance dos personas resultaron heridas, mismas que fueron auxiliadas por los servicios de emergencia.

Entre tanto personal de la Guardia Nacional se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

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