En Chucándiro, Michoacán rescatan a dos personas privadas de la libertad; hay tres detenidos

En Chucándiro, Michoacán rescatan a dos personas privadas de la libertad; hay tres detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:57:52
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Chucándiro, Michoacán, a 10 de abril 2026.- Como resultado de una acción interinstitucional coordinado entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional (GN), fueron rescatadas dos víctimas de secuestro y asegurados tres presuntos implicados en el hecho.

Sobre el particular se informó que dichas acción se derivó de labores de investigación, lo que permitió a elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, GN y personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro ubicar el sitio donde se encontraban las víctimas.

Tras ello, las personas fueron liberadas y resguardadas de inmediato para su atención médica; en tanto, se dio parte a la autoridad competente, quien llevará a cabo las diligencias correspondientes.

En el lugar, fueron detenidos en flagrancia dos hombres; además, fue asegurado un adolescente. A los implicados les fue decomisado un fusil calibre 7.62x39, 84 cartuchos útiles, cinco cargadores y dos chalecos tácticos con una leyenda alusiva a un grupo delictivo.

También se les aseguraron cinco vehículos de las marcas RAM, Chirey, Volkswagen, Seat y Vento, los cuales, junto con los indiciados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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