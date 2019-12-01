Bebé muere en Guadalajara; familiares aseguran que fue tras recibir inyección en farmacia

Bebé muere en Guadalajara; familiares aseguran que fue tras recibir inyección en farmacia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:48:06
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Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril 2026.- Un bebé de un año y cuatro meses de edad perdió la vida tras recibir una inyección en una farmacia ubicada en la colonia Libertad, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Según los familiares del menor, su madre llevó al pequeño a consulta en la cual fue revisado y se le suministro el biológico, además de que se le recetó más medicina.

En ese sentido, la familia señala que al bebé se le aplicó una inyección de un mililitro de dexametasona.

Momentos después de abandonar el lugar, el menor comenzó a convulsionarse, por lo que fue llevado de nueva cuenta con la médica que lo atendió, quien, según el relato, le aplicó otra medicina, la cual no fue precisada por los padres.

Además, los familiares de la víctima indican que la profesional de la salud les indicó que se fueran y que llamaran al 911; no obstante, se trasladaron por sus propios medios a la unidad de la Cruz Verde Ignacio Allende, nosocomio a donde el niño ingresó ya inconsciente.

Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento del bebé.

De manera preliminar, los especialistas explicaron que la muerte pudo deberse a un paro cardiorrespiratorio.

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