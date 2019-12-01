Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán

Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 18:24:21
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Apatzingán, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Encuentran sanos y salvos a los tres hombres, Juan Carlos “N”, José A. y Brayan Antonio “N”, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Michoacán.

Al respecto, se informó que las víctimas fueron reportadas como desaparecidas en los municipios de Apatzingán y Coalcomán, por lo que las fiscalías regionales, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activaron los protocolos de búsqueda para su localización.

Derivado de acciones operativas, los tres hombres fueron localizados sanos y salvos en los municipios de Apatzingán, Aquila y Tepalcatepec, por lo que se dieron por concluidas las investigaciones.

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