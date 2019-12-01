Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico

Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 19:14:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán.- Como resultado del cumplimiento de una orden de cateo, fueron aseguradas dos armas de fuego, aditamentos tácticos y droga en un domicilio de la colonia Los Lagos.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Lago de Camécuaro, luego de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) presentara ante un Juez de Control datos de prueba que relacionaban el lugar con presuntas actividades ilícitas.

Una vez obtenida la orden judicial, personal de la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil (GC), ingresó al inmueble, donde aseguró una bolsa con metanfetamina y diversos objetos para su consumo. Además, decomisó un arma de fuego calibre .9 milímetros abastecida con cinco cartuchos, un arma tipo fusil y 14 cartuchos útiles: nueve calibre 5.56, cuatro calibre .223 y uno de 17.71 milímetros.

Durante la diligencia también fueron localizados dos chalecos tácticos y una pechera.

Todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico
Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán
Más información de la categoria
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Félix Salgado anuncia que no buscará la coordinación de Morena en Guerrero
The New York Times revela que EU amplió investigaciones sobre políticos mexicanos
Ernesto Núñez recorre Álvaro Obregón para sumar voluntades al proyecto "Michoacán Competitivo" y coordinar los trabajos de la 4T
Comentarios