Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 19:14:49

Uruapan, Michoacán.- Como resultado del cumplimiento de una orden de cateo, fueron aseguradas dos armas de fuego, aditamentos tácticos y droga en un domicilio de la colonia Los Lagos.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Lago de Camécuaro, luego de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) presentara ante un Juez de Control datos de prueba que relacionaban el lugar con presuntas actividades ilícitas.

Una vez obtenida la orden judicial, personal de la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil (GC), ingresó al inmueble, donde aseguró una bolsa con metanfetamina y diversos objetos para su consumo. Además, decomisó un arma de fuego calibre .9 milímetros abastecida con cinco cartuchos, un arma tipo fusil y 14 cartuchos útiles: nueve calibre 5.56, cuatro calibre .223 y uno de 17.71 milímetros.

Durante la diligencia también fueron localizados dos chalecos tácticos y una pechera.

Todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.