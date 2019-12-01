Ernesto Núñez recorre Álvaro Obregón para sumar voluntades al proyecto "Michoacán Competitivo" y coordinar los trabajos de la 4T

Álvaro Obregón, Michoacán, a 27 de junio de 2026.– El diputado federal con licencia y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, realizó este fin de semana un recorrido por el municipio de Álvaro Obregón, como parte de su acercamiento con las comunidades y la ciudadanía de cara al proceso electoral por la gubernatura en 2027.

Durante las visitas, Núñez Aguilar presentó a las y los habitantes los ejes rectores de su proyecto "Michoacán Competitivo", una iniciativa estratégica enfocada en fortalecer el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para la entidad mediante la atracción de inversión, el impulso a la innovación y la potenciación del talento local.

"Queremos un Michoacán que compita con el mundo, que aproveche su ubicación geográfica, su gente y su vocación productiva para generar empleos y bienestar. En Álvaro Obregón hemos encontrado personas trabajadoras que están listas para ser parte de esa transformación", expresó el líder ecologista durante un encuentro con habitantes de la región.

Acompañado por dirigentes municipales, regidores y simpatizantes, Núñez Aguilar detalló que el plan "Michoacán Competitivo" sumará acciones en favor de la 4T y contempla acciones concretas en materia de infraestructura, desarrollo agroindustrial, conectividad logística y apoyo al campo, con el objetivo de detonar el potencial de cada región del estado.

"La Cuarta Transformación llegó para quedarse y para demostrar que se puede gobernar con honestidad y cercanía con el pueblo. Hoy recorremos cada rincón de Michoacán para escuchar, para sumar y para construir juntos el futuro que nuestra gente merece", afirmó.

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán sostuvo que estos recorridos que comienzan permiten conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y refrendar el compromiso de seguir trabajando por un Michoacán más justo, próspero y competitivo.