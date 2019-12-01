Suman 10 muertes por minas terrestres  en lo que va de 2026

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 16:27:48

Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2027.- En lo que va de 2026, la cifra de personas fallecidas a consecuencia de detonaciones de minas terrestres y artefactos explosivos de manufactura artesanal alcanzó ya las 10 víctimas, según datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

Julio César Franco Gutiérrez, secretario técnico del organismo, reveló que la situación ha escalado de manera alarmante en el primer semestre del año. El recuento más reciente del OSHRA incluye el hallazgo de cuatro cuerpos con signos de haber muerto por explosión entre el 21 y 22 de junio pasados, sumándose a los seis decesos registrados previamente en el año.

"Durante 2026 tenemos registro de 10 muertos y 20 lesionados, de los cuales 17 de los heridos son elementos militares", precisó en entrevista Franco Gutiérrez.

Las víctimas de minas han sido militares durante sus recorridos operativos de seguridad y civiles dedicados a labores del campo en sus comunidades.

Entre los primeros casos registrados en 2026, destaca el del 18 de enero en la localidad de La Salatera, donde dos militares resultaron lesionados; el día 29 del mismo mes, en los límites con Tepalcatepec, se dio el segundo reporte con otros dos soldados heridos.

El pasado 22 de mayo, dos hombres de 35 y 55 años perdieron la vida en la comunidad de El Cueramato. Franco Gutiérrez detalló que el ocurrió apenas una semana después de que las víctimas regresaran a su localidad tras haber sido desplazadas por la violencia.

Más recientemente, el 19 de junio, dos trabajadores agrícolas resultaron heridos por una mina; uno de ellos sufrió la amputación de su pie derecho.

Entre enero de 2022 y junio de 2026, el observatorio ha contabilizado al menos 26 eventos con artefactos explosivos (minas terrestres o drones armados), con un saldo total de 33 muertes y 48 lesionados.

La presencia de minas en campos de cultivo de limón es uno de los principales motivos que mantienen el desplazamiento forzado de familias en comunidades de Apatzingán, señaló el representante de OSHRA.