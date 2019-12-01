Desde Uruapan, Torres Piña tenemos que unir a la 4T y defender la soberanía nacional ante las pretensiones de la derecha internacional

Uruapan, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Desde la Perla del Cupatitzio, Carlos Torres Piña hizo un llamado a fortalecer la unidad al interior de la Cuarta Transformación y a defender los logros alcanzados por los gobiernos emanados de este movimiento, al señalar que los resultados son visibles en municipios como Uruapan gracias a las acciones impulsadas desde la transformación nacional.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Torres Piña destacó que Uruapan es ejemplo de cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación han generado desarrollo y bienestar para la población mediante obras de infraestructura y proyectos estratégicos que durante décadas fueron demandados por la ciudadanía.

Como muestra de ello, señaló la construcción del Teleférico de Uruapan, la ampliación de la Autopista Siglo XXI, así como la inversión histórica en obra pública, movilidad, salud, espacios públicos e infraestructura que hoy permiten mejorar la calidad de vida de miles de familias uruapenses.

“Los gobiernos de la transformación han demostrado que cuando se gobierna con honestidad y cercanía con el pueblo, los resultados llegan. Hoy Uruapan vive una etapa de desarrollo con obras y acciones que durante muchos años fueron promesas y que ahora son una realidad”, expresó.

Torres Piña sostuvo que este es un momento clave para mantener la unidad y fortalecer la defensa de la soberanía nacional desde todas las regiones del estado, particularmente desde Uruapan, una de las zonas más importantes del país por su liderazgo mundial en la producción de aguacate y su contribución al desarrollo económico de México.

En ese sentido, retomó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar que la defensa de la soberanía debe ser una causa permanente del pueblo mexicano.

“México es un país libre, independiente y soberano. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, citó, al afirmar que esa visión debe guiar el trabajo de quienes creen en la transformación y en la construcción de un país con justicia, dignidad y autonomía ante los ataques de la derecha internacional.

Finalmente, anunció que como parte de su gira por la región este día realizará visitas casa por casa, encuentros con diversos sectores sociales y productivos, además de encabezar una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, donde continuará promoviendo la participación ciudadana y la organización territorial en favor de la transformación de Michoacán y de México.