Miembros de Morena buscan cooperar con EEUU como informantes, revela NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 14:51:03

Nueva York, Estados Unidos, a 27 de junio 2026.- El diario estadounidense The New York Times (NYT) reveló que miembros de Morena se han puesto en contacto con autoridades de Estados Unidos para ofrecer su ayuda como informantes contra otros elementos de su mismo partido.

Según el trabajo periodístico firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos ocho personas han tenido participación en las conversaciones.

De acuerdo con las fuentes que cita el rotativo neoyorquino, este acercamiento ocurre luego de que Washington acusó formalmente a funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su exsecretario de Seguridad, Enrique Inzunza, de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El periodico menciona que el objetivo de estos políticos es “adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”.

Igualmente, el reportaje indicó que tres personas allegadas al caso afirmaron que este interés por cooperar fue impulsado por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), la cual ha contactado en privado a funcionarios mexicanos para persuadirlos de testificar.

Por otra parte, la investigación de Fisher, Nicas y Feuer advierte que, si las autoridades de EEUU tienen éxito y logran conformar la red de informantes, dentro del partido oficialista podría generarse una cascada de testigos cooperantes y acusaciones formales que amenazaría la estabilidad del instituto político.