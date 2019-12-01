Cofepris reclasifica el tramadol; desde el 14 de julio solo podrá venderse con receta médica

Cofepris reclasifica el tramadol; desde el 14 de julio solo podrá venderse con receta médica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 15:57:05
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Ciudad de México, 27 de junio de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que, a partir del 14 de julio, el tramadol únicamente podrá adquirirse mediante receta médica, como parte de la nueva clasificación aplicada a este medicamento.

Con la entrada en vigor de esta disposición, las farmacias deberán verificar la autenticidad de las recetas médicas antes de entregar el medicamento, además de confirmar que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria.

En caso de que el médico autorice surtir una misma receta hasta en tres ocasiones, el personal de farmacia deberá sellar el documento en cada dispensación y registrar la fecha, así como la cantidad de medicamento entregada.

El tramadol pertenece al grupo de los analgésicos opioides y se utiliza para tratar dolores de moderados a intensos cuando otros tratamientos no han sido suficientes. Debido a que puede generar dependencia si se consume por periodos prolongados, las autoridades determinaron reforzar su control mediante la venta exclusiva con receta médica.

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