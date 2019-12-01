Localizan sana y salva a mujer que se había extraviado en Huandacareo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 17:45:43

Huandacareo, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Sana y salva fue localizada una mujer de 60 años que había sido reportada como desaparecida la noche del martes.

Al respecto se informó que María “N”, de 60 años, acudió en compañía de su familia a la zona de balnearios el pasado martes.

En un momento determinado la mujer se separó del grupo y no se le volvió a ver, situación por la que se reportó su desaparición.

De inmediato se inició su búsqueda y fue este miércoles que la fémina fue localizada sana y salva en la zona del lago de Cuitzeo.