Localizan sana y salva a mujer que se había extraviado en Huandacareo, Michoacán 

Localizan sana y salva a mujer que se había extraviado en Huandacareo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 17:45:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Sana y salva fue localizada una mujer de 60 años que había sido reportada como desaparecida la noche del martes.

Al respecto se informó que María “N”, de 60 años, acudió en compañía de su familia a la zona de balnearios el pasado martes.

En un momento determinado la mujer se separó del grupo y no se le volvió a ver, situación por la que se reportó su desaparición.

De inmediato se inició su búsqueda y fue este miércoles que la fémina fue localizada sana y salva en la zona del lago de Cuitzeo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos
A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato
Detienen a sujeto que habría privado de la vida a su hijo; hechos ocurridos en Queréndaro, Michoacán
¡Atraco millonario sobre la Autopista de Occidente! Roban tractocamión cargado de aguacates en Michoacán
Más información de la categoria
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Alcaldesa de Buenavista operaba con policías “pirata”; serían miembros del mayor cártel de Michoacán en la mira de EE.UU.: hay seis detenidos con armas exclusivas del Ejército
Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 
Comentarios