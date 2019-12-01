Localizan restos humanos en la Barranca de Cochero de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:27:31

San Juan del Río, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Como parte de la jornada de búsqueda que se realiza desde el lunes pasado hasta el 14 del mes en curso en Barranca de Cochero, en San Juan del Río, integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro confirmaron el hallazgo de un resto óseo correspondiente a una costilla humana, el cual fue procesado y embalado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis genético.

Yadira González Hernández, vocera del colectivo, explicó que este hallazgo representa la séptima ocasión en que se encuentran restos humanos en esta barranca, intervenida por colectivas y autoridades en los últimos cinco años debido a su relevancia como punto de localización de víctimas.

“El descenso es complicado y más después de la lluvia; hoy está muy resbaloso.”

Señaló la ausencia de apoyo operativo por parte de Protección Civil, señalando que este martes fue la primera institución que se bajó de la búsqueda y ya no acudió con personal; hasta el momento sigue Policía estatal, Guardia Nacional y las comisiones nacional y local de búsqueda acompañando a las buscadoras.

“La mayoría de las madres buscadoras ya son personas mayores, y no hemos tenido apoyo de Protección Civil”.

Recordó que las actividades incluyeron macheteo, limpieza de maleza y rastreo manual minucioso en donde se rastrilla prácticamente a gatas, removiendo basura y seleccionando restos de fauna entre posibles restos humanos.

Enfatizó que, tras varias horas, se localizó una pieza ósea que corresponde a una costilla, la cual ya fue procesada y embalada por peritos de FGR. Será llevada a laboratorio para análisis genético y confronta. “Encontrar por lo menos un huesito de nuestra gente es quitar la incertidumbre y llevar un poco de paz a una familia”.

“La jornada de búsqueda se llevará a cabo hasta el domingo 14, con trabajos de prospección en San Juan del Río y actividades con las familias buscadoras en el Templo de la Cruz, en la capital queretana”.

Recordó que en esta jornada participan más de 30 activistas y familiares de desaparecidos, así como alrededor de 30 autoridades de instancias locales y federales, como la FGR, la Policía Estatal y Protección Civil del Estado.

Adelantó que será hasta el fin de semana cuando mantengan esta jornada de búsqueda, siendo esta la última del año.