Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 20:38:00

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 17 de noviembre de 2026.- Dentro de un canal en la comunidad La Palma fue localizado un contenedor tipo tambo con restos humanos de una posible víctima.

El reporte sobre el hallazgo provocó despliegue de elementos policíacos sobre un camino de terracería donde confirmaron la existencia de partes humanas.

Ejército Mexicano, Guardia nacional y fuerzas de seguridad pública del estado resguardaron el sitio, mientras que agentes de investigación criminal y peritos realizaron las diligencias pertinentes para iniciar una carpeta de Investigación.

Una vez que se concluyó el peritaje correspondiente, los restos fueron llevados al SEMEFO donde les practicarán la necropsia de ley, para determinará la identidad de la víctima o de las víctimas, ya que por las condiciones en las que fueron localizados, se desconoce el número de las mismas.