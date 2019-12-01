Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido

Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 17:10:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Copándaro, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio bajo código rojo (grave), resultó un hombre que fue arrollado cuado intentaba cruzar la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 4, de la referida vialidad, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José Luis “N”, el cual presentaba lesiones producidas por atropellamiento.

Es de mencionar que testigos indicaron que fue un tráiler de color blanco el que arrolló al individuo, cuyo chofer se dio a la fuga a bordo de la misma unidad.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destruye la FGE 100 kilogramos de estupefacientes en Uruapan, Michoacán
Arrolla camión de carga a peatón en el Libramiento Norte de Morelia, Michoacán; perdió la vida
Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Más información de la categoria
Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas
Habitantes de La Ruana, Michoacán, invitan a Harfuch a que visite su comunidad expuesta a minas del crimen organizado
“Cántame este corrido”: Gobierno de Michoacán va contra Ayuntamiento de Apatzingán y la alcaldesa Fanny Arreola por pedir a Los Originales de San Juan interpretar corrido ligado al crimen 
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Comentarios