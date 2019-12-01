Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 17:10:38

Copándaro, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio bajo código rojo (grave), resultó un hombre que fue arrollado cuado intentaba cruzar la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 4, de la referida vialidad, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José Luis “N”, el cual presentaba lesiones producidas por atropellamiento.

Es de mencionar que testigos indicaron que fue un tráiler de color blanco el que arrolló al individuo, cuyo chofer se dio a la fuga a bordo de la misma unidad.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.