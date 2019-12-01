Habitantes de La Ruana, Michoacán, invitan a Harfuch a que visite su comunidad expuesta a minas del crimen organizado

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 17:59:35
Morelia, Mich., 28 de octubre del 2025.- José Guadalupe Mora Chávez, Lupe Mora, invitó este martes al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch y secretario de la Defensa Nacional, para que acudan personalmente a La Ruana, para que escuchen de vida voz cómo viven sus habitantes: con miedo, con salarios cada vez más bajos, en condiciones precarias y muchos expuestos a minas y explosivos que deja el crimen organizado.

En su calidad de jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, La Ruana, en Buenavista, José Guadalupe Mora a través de sus redes sociales, invitó a García Harfuch a visitar su comunidad,  aprovechando que el secretario federal visita este martes Apatzingán para “analizar”  la problemática de los limoneros del Valle que viven la extorsión de los cárteles que operan en la región.

Esta es la invitación de Lupe Mora al secretario federal de Seguridad:

“A nombre del pueblo de La Ruana, extiendo una invitación respetuosa 
No me escuchen solo a mí, no me vean a mí, pero sí escuchen al pueblo, pregunten a ellos, les dirán cómo viven, cómo están sus casas, cómo trabajan cada día y con qué riesgos salen a buscar el sustento al campo o sus trabajos.

“No denuncian porque tienen miedo, vemos cómo terminan los que denuncian. 
Nuestros jornaleros trabajan por salarios cada vez más bajos, en condiciones precarias y muchos deben exponerse a minas y explosivos dejados por el crimen organizado y la extorsión. 

"Después de largas jornadas bajo el sol, regresan a sus hogares para pasar la noche bajo el miedo de las ráfagas.

"Esto no es vida digna para nadie.
Por eso, los invito a dar una vuelta por esta y otras localidades, a ver con sus propios medios lo que vivimos; confiamos en que habrá una diferencia. 
Hoy créanle al pueblo, que no miente.

“Esperamos que esta visita ayude a reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que, finalmente, se atienda lo que desde hace tanto tiempo está pendiente: la seguridad y la paz de nuestras familias.

Con respeto y esperanza, Lupe Mora; Jefe de Tenencia de La Ruana".

Noventa Grados
