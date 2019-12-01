Arrolla camión de carga a peatón en el Libramiento Norte de Morelia, Michoacán; perdió la vida

Arrolla camión de carga a peatón en el Libramiento Norte de Morelia, Michoacán; perdió la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 17:21:53
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida, luego de que fuera atropellado por un camión de carga, hechos registrados en el Libramiento Norte de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que esta tarde de martes autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia Francisco J. Múgica, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del individuo.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dio fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las investigaciones correspondientes.

