Cuauhtémoc Blanco anuncia demandas por daño moral y pide disculpa pública si no prosperan acusaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 22:16:37

Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.- El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, anunció que presentará demandas por daño moral, una de ellas contra la bancada de Movimiento Ciudadano.

El legislador acusó que su imagen fue utilizada sin autorización en espectaculares colocados en el estado de Morelos, por lo que buscará proceder legalmente.

Blanco señaló que la demanda será presentada una vez que se resuelva su situación legal.

Actualmente, la Fiscalía de Morelos lo investiga por el delito de presunta violación en grado de tentativa, tras una denuncia presentada por su media hermana.

El caso permanece abierto y hasta el momento no existe una resolución judicial.

Asimismo, el exgobernador de Morelos envió un mensaje a las legisladoras que lo han criticado, al pedir que, en caso de que las acusaciones en su contra no prosperen, le ofrezcan una disculpa pública.