Inaugura Claudia Sheinbaum un plantel del Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco

El Salto, Jalisco, a 6 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de un nuevo plantel del Bachillerato Nacional en el municipio de El Salto, como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso a la Educación Media Superior en el país. El proyecto forma parte de la meta de crear 200 mil nuevos espacios para estudiantes de preparatoria y contempla además la construcción de 22 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en el estado de Jalisco.

Durante el acto, la mandataria explicó que la meta inicial del programa era generar 100 mil nuevos lugares; sin embargo, ante la alta demanda de estudiantes interesados en continuar sus estudios, el objetivo se incrementó primero a 125 mil y posteriormente a 200 mil espacios en todo el país.

“Entonces, fíjense, iniciamos con una meta de 100 mil lugares en el país, y empezamos a construir las preparatorias: tecnológicos, ampliando tecnológicos y nuevas escuelas; y también, ahí donde hay secundaria, en la tarde preparatoria. ¿Y saben qué? Había espacio para 100 jóvenes y se inscribían 200; abríamos un espacio para 200 y se inscribían 400. Y le dije a Mario y a Tania: hay que aumentar el número de prepas. Entonces, lo aumentamos a 125 mil lugares en el país y se seguían inscribiendo más y más. Bueno, este año ya subimos la meta a 200 mil lugares en todo el país para los jóvenes mexicanos”, informó.

Sheinbaum explicó que al inicio de su administración se realizó una encuesta que reveló que muchos jóvenes abandonaban la preparatoria debido a los largos tiempos de traslado hacia los planteles. Ante ello, el Gobierno federal impulsó la construcción de nuevas escuelas cercanas a las comunidades, amplió la capacidad de las existentes y habilitó turnos vespertinos de secundaria para impartir bachillerato.

La presidenta recordó que el modelo de Bachillerato Nacional permitirá a los estudiantes obtener dos certificaciones: una de bachillerato general para continuar estudios universitarios y otra de carácter tecnológico, avalada por instituciones públicas de educación superior.