Ataque armado deja el saldo de un hombre sin vida en la comunidad de San José Agua Azul de Apaseo el Grande, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 22:49:44
Apaseo el Grande, Guanajuato, a 3 de febrero de 2026.- Un hombre que se encontraba en su domicilio de la comunidad de San José Agua Azul perdió la vida, luego de recibir varios disparos de arma de fuego.

Fue alrededor de las 20:30 horas de este martes que reportaron que estaba una persona lesionada en la calle Prolongación Palacio Nacional cerca de la zona conocida como La Ermita.

En los primeros reportes refieren que la víctima de apodo "El Loco" se encontraba en su vivienda cuando se escucharon los disparos y un vehículo de características desconocidas salir de la zona rápidamente.

El apoyo de los socorristas fue en vano, ya que el hombre ya no contaba con vida por las heridas que presentó. 

El área fue delimitada con la cinta amarilla, para preservar los posibles casquillos percutidos que quedaron en la escena para su posterior análisis por parte de Fiscalía del Estado. 

Al concluir el trabajo pertinente realizados en coordinación de Agentes de Investigación Criminal y Peritos, el cuerpo fue retirado para trasladarlo al Semefo.

