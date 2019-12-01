Despojan de su vehículo y pertenencias personales al diputado Juan Carlos Barragán en Zihuatanejo, Guerrero

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- El diputado de Morena por Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, dio a conocer en redes sociales que él y su familia fueron víctimas de un asalto con violencia mientras se encontraban en una gasolinera situada a la salida de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con su relato, hombres armados los interceptaron y los despojaron tanto de su vehículo como de diversas pertenencias personales.

Según lo expuesto por el legislador, los hechos ocurrieron el martes 2 de enero, cuando se detuvieron a cargar combustible. En ese momento, los agresores los amagaron con armas de fuego y se llevaron el automóvil, además de objetos de valor, entre ellos teléfonos celulares.

Barragán Vélez precisó que, a pesar de la experiencia, ninguno de los integrantes de su familia resultó con lesiones. “Gracias a Dios, estamos bien físicamente, y eso es lo único que realmente importa”, expresó en su mensaje, aunque reconoció que el asalto dejó una fuerte carga emocional debido a las amenazas recibidas.

El diputado explicó que decidió hacer público lo ocurrido para evidenciar las consecuencias que este tipo de delitos generan en quienes los padecen. “No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada”, manifestó, al tiempo que llamó a no normalizar la violencia en carreteras y zonas de tránsito.

En su publicación, subrayó que su intención no es generar confrontación, sino crear conciencia sobre la gravedad de la situación. “Comparto esto no desde el enojo, sino desde la necesidad de desahogarnos, de crear conciencia y de pedir que no normalicemos la violencia. Detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después”, escribió.

Finalmente, el legislador expresó su confianza en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y fortalecerán las acciones de seguridad en la región. “Confío en que las autoridades harán su trabajo y se refuerce la seguridad en esta zona y en todo el país”, señaló.

Hasta ahora, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con este hecho. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal ante la fiscalía correspondiente ni se han detallado las pérdidas económicas.