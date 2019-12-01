Localizan cuerpos sin vida de dos hombres en Tula de Allende, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 15:45:38

Tula de Allende, Hidalgo, a 18 de agosto de 2025.- Tras un reporte anónimo, dos hombres fueron localizados sin vida con heridas provocadas por arma de fuego en una vereda que cruza el paraje campestre Las Manzanitas, en las afueras de la localidad de Nantzha, del municipio de Tula de Allende.

Fue alrededor de las 08:00 horas que fueron encontrados tirados entre unos árboles y pasto, además de que estaban maniatados con alambre.

De acuerdo a información de las autoridades, uno de ellos vestía solamente un bóxer gris, mientras que la otra persona traía puesto un pantalón de mezclilla.

Asimismo, indicaron que en el lugar que fueron hallados, se encuentra a unos 60 metros del puente vehicular de la carretera que une el municipio con la localidad de Xochitlán de las Flores.

Al comenzar a realizar el peritaje en la zona, fueron localizados siete casquillos de calibre de 9 milímetros.

Al lugar, también llegaron supuestos familiares de las víctimas, quienes intentaron entrar a la escena del crimen, para identificar los cuerpos. Aseguraron que los hombres eran padre e hijo y que durante la noche del domingo, fueron sacados de su domicilio en la localidad de San José por un grupo de hombres armados.

Los hombres fueron identificados con las iniciales L. R. H. y C. J. G. T., pero según información de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, hasta el medio día de este lunes, los cuerpos permanecían sin ser identificados de manera formal.