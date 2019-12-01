Localizan cuerpos en dos municipios con mensaje para director de Seguridad de Morelos

Temixco, Morelos, a 5 de noviembre 2025.- Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en los municipios de Temixco y Jojutla, Morelos, acompañados de un mensaje amenazante dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

De acuerdo con información oficial, el primer hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 horas en la colonia Acatlipa de Temixco, sobre la calle Lázaro Cárdenas. Los agentes que llegaron al sitio confirmaron que se trataba de una persona decapitada, por lo que el área fue acordonada de inmediato.

Por otra parte, a las 6:27 horas se reportó un segundo hecho en el municipio de Jojutla, sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura del asta bandera, en la colonia Cuauhtémoc. En el lugar fue hallada la cabeza de un hombre colocada sobre una lona blanca con letras negras y rojas, en la que un grupo criminal que se autodenomina “La Nueva Empresa” lanzó una amenaza directa contra el funcionario estatal.

En la amenaza, la organización criminal exige al secretario Urrutia Lozano la destitución inmediata de varios encargados del penal de Jojutla, a quienes señalan por supuestos actos de extorsión, violencia y control de actividades ilícitas dentro de la celda conocida como “La Loba”.

Además, los responsables advirtieron que, de no cumplirse sus demandas, realizarán “una limpia” tanto dentro como fuera del penal, al atacar a custodios y sus familias.