Localizan cuerpo sin vida en la carretera Panamericana

Localizan cuerpo sin vida en la carretera Panamericana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:02:43
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Villagrán, Guanajuato, 19 de abril del 2026.- El cadáver de un hombre fue localizado a un costado de la carretera Panamericana a la altura del municipio de Villagrán, Guanajuato.

Transportistas alertaron la mañana de este domingo a las autoridades sobre el cuerpo inmóvil de una persona con dirección a Sarabia.

Elementos policíacos y socorristas se desplazaron al sitio donde localizaron a un hombre  sin vida el cual hasta el momento se desconoce identidad el cual presentaba huellas de violencia.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla para preservar la escena que posteriormente fue procesada por personal de la fiscalía del estado.

Una vez que se concluyó el trabajo de campo se procedió al retiro del cuerpo para llevarlo a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde el practicarán la necropsia de ley.

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