Localizan cuerpo sin vida en Cortazar, Guanajuato

Cortazar, Guanajuato, 9 de febrero del 2026.- La mañana de este lunes se registró un hallazgo de persona sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad de Arreguín de Arriba en el municipio de Cortazar, Guanajuato, lo que generó la movilización coordinada de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 09:00 horas familiares de un hombre reportaron el descubrimiento del cuerpo, luego de que la víctima había salido de su domicilio el domingo y no regresara, por lo que decidieron organizar una búsqueda por la zona.

Durante el recorrido, los familiares localizaron al hombre con visibles huellas de violencia, confirmando que ya no contaba con signos vitales, situación que fue notificada de inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área para la preservación de indicios, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento.