Super Bowl dejó derrama económica de 200 millones de pesos en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El Super Bowl XL entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra dejó una derrama económica aproximada de 200 millones de pesos en el sector de bares y restaurantes en Querétaro, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en la entidad, Eduardo Chávez Hidalgo.

“Según las cifras que nos acaban de enviar, tuvimos una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos, por el movimiento del día de ayer derivado del Super Bowl; principalmente se vio reflejado en bares, restaurantes, centros de entretenimiento, pero también en compras, en las compras al menudeo, principalmente, la gente optó por llevar a cabo la adquisición de servicios propiamente para poder disfrutar de ellos también a través de sus hogares”, dijo.

Afirmó que este evento deportivo generó que se registrara una circulación de dinero interesante y un empuje importante a la economía local.