Bloquean 5 de Febrero, vecinos de San Pablo exigen solución a fuga de aguas negras en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:30:55

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Un grupo de vecinos de la colonia San Pablo, del municipio de Querétaro, bloquearon carteles laterales de Paseo 5 de Febrero a la altura de dicha zona, en dirección a Santa Rosa Jáuregui para exigir a las autoridades soluciones debido al colapso de la red de drenaje sanitario.

Los manifestantes mantuvieron el bloqueo por más de una hora, por lo que fue necesario que concertadores tanto del municipio de Querétaro, como de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) dialogaran con los afectados para buscar una solución.

Los afectados señalan que debido al colapso de la red sanitaria existen fugas de aguas negras, además los malos olores son una constante en calles y viviendas de la colonia.

Ante esta situación, personal de saneamiento de la CEA acudió al lugar a realizar trabajos de desazolve, para verificar el óptimo funcionamiento del drenaje, y así evitar acumulación de aguas negras.